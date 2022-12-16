Киев, 17 декабря, 2022, 01:24 — ИА Регнум. На украинских железных дорогах происходят массовые опоздания поездов, сообщается 16 декабря на странице компании «Украинская железная дорога» в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

В связи с повреждением энергетической инфраструктуры железных дорог задерживается движение 28 пассажирских поездов, в том числе девяти — в Киев и из Киева.

Ввиду значительного ущерба, понесённого энергетической системой, часть пригородных электричек переводится с 17 декабря на тепловозную тягу.

На вокзалах открываются пункты обогрева, в которых пассажиров будут кормить горячим супом и раздавать бутерброды.

Напомним, что 16 декабря российской армией нанесены удары по объектам энергообеспечения украинских железных дорог.