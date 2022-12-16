В столице ДР Конго нашли еще почти 30 погибших при наводнении и оползнях
Число погибших в результате наводнения и оползней в ДР Конго возросло до 169 человек
Киншаса, 17 декабря, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Не менее 169 человек погибли в результате наводнения и оползней, которые произошли в столице Демократической Республики Конго городе Киншаса, 16 декабря сообщило на своем сайте Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на власти страны.
Ранее сообщалось о 140 жертвах природной стихии, которая обрушилась на населенный пункт 12 декабря из-за проливных дождей. В результате стихийного бедствия было уничтожено 280 домов в районе Монт-Нгафула.
Кроме того, наводнение затронуло большой участок главной национальной автомагистрали. По оценкам УКГВ, стихия коснулась около 38 тысяч человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в округе Скадар в Албании произошло наводнение, которое унесло жизни двух человек.