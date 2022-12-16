Киншаса, 17 декабря, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Не менее 169 человек погибли в результате наводнения и оползней, которые произошли в столице Демократической Республики Конго городе Киншаса, 16 декабря сообщило на своем сайте Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на власти страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Демократическая Республика Конго

Ранее сообщалось о 140 жертвах природной стихии, которая обрушилась на населенный пункт 12 декабря из-за проливных дождей. В результате стихийного бедствия было уничтожено 280 домов в районе Монт-Нгафула.

Кроме того, наводнение затронуло большой участок главной национальной автомагистрали. По оценкам УКГВ, стихия коснулась около 38 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в округе Скадар в Албании произошло наводнение, которое унесло жизни двух человек.