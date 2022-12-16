Сан-Франциско, США, 17 декабря, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Заявление о том, что в скором времени он совершит «контрольный выстрел», сделал миллиардер и владелец компании Twitter Илон Маск 16 декабря на своей странице в соцсети.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Илон Маск

«Дамы и господа, в скором времени будет контрольный выстрел», — такое интригующее сообщение написал Маск, не уточняя, о чём вообще идёт речь.

Накануне Маск заблокировал аккаунты нескольких журналистов американских СМИ, в том числе корреспондентов телеканала CNN и изданий New York Times и Washington Post. Такое решение было принято в связи с запретом передавать данные о местоположении человека без его согласия. Позднее Маск провёл опрос на тему, стоит ли разблокировать учётные записи журналистов.

Участники опроса проголосовали за разблокировку аккаунтов журналистов, но Маск неожиданно удалил результаты опроса и заявил, что проведёт его заново. Отмечается, что под блокировку попали журналисты, писавшие о новой политике Маска, которая, по словам бизнесмена, стала ответом на инцидент с преследованием семьи бизнесмена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Германии осудил Маска за блокировку аккаунтов журналистов. Как указали в германском ведомстве, свободу слова нельзя включать и выключать по желанию.