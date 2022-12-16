Киев, 17 декабря, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как город будет жить и работать в случае длительного отсутствия электроснабжения, сообщает 16 декабря пресс-служба киевской мэрии.

Kyivcity. gov. ua Виталий Кличко в костюме Санта-Клауса

В частности, он отметил, что сегодня утром в результате обстрелов объектов инфраструктуры столицы часть из них вышла из строя. Поэтому в Киеве сейчас «перебои» со светом, водой и теплом. Мэр подчеркнул, что специалисты «разбираются в ситуации» и работают над тем, чтобы её «стабилизировать». Он сообщил, что в целях оперативного управления городом в кризисной ситуации уже развернуты оперативные штабы — общегородской и в каждом районе столицы.

Кличко предоставил подробную информацию о том, как будут работать городские службы, транспорт, магазины и заведения, связь, банки, аптеки, ветбольницы, отделения почты и бюветы в случае длительного отсутствия электроэнергии.

При полном отсутствии электроснабжения на всех маршрутах наземного транспорта, в частности электротранспорта, будут работать автобусы, которые будут перевозить пассажиров бесплатно. На территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей. Будет работать городская электричка с локомотивом на дизельной тяге.

В условиях полного отсутствия электричества движение поездов метрополитена будет приостановлено — подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Наземные станции будут закрыты. Средняя температура на станциях подземки составляет 12—14 градусов тепла. Поэтому Кличко призвал горожан надевать в метро зимнюю одежду и дополнительно иметь при себе тёплые вещи.

Мэр заявил, что во всех районах города открыто свыше 400 пунктов обогрева.

Мобильная связь при отсутствии электроснабжения будет работать в ограниченном режиме: только голосовая связь.

В случае перебоев с водоснабжением воду горожане будут набирать в бюветных комплексах. Кроме того, вода может доставляться автоцистернами в пункты обогрева.

Напомним, что 16 декабря по ряду объектов инфраструктуры Киева были нанесены мощные удары, повлёкшие серьёзные последствия.