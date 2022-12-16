Братислава, 16 декабря, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Словацкий президент Зузана Чапутова приняла отставку правительства Словакии во главе с Эдуардом Хегером, 16 декабря сообщило информационное агентство ТАСР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

Ранее парламент страны вынес вотум недоверия премьер-министру республики. Чапутова поручила чиновникам продолжать исполнять обязанности до назначения нового правительства.

До этого времени министры будут работать со значительно урезанными полномочиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа на фоне политического кризиса в Словакии ушел в отставку словацкий министр экономики Рихард Сулик.