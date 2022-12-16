Брюссель, 16 декабря, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза были введены в отношении Роскомнадзора. Это следует из санкционного списка, опубликованного 16 декабря в официальном журнале ЕС.

Эмблема Роскомнадзора

Роскомнадзор был обвинён Евросоюзом в якобы «введении цензуры», а также в «ограничении доступа к информации» в связи с началом российской спецоперации на территории Украины.

Также санкции были расширены в отношении трех российских банков и пяти телеканалов. Кроме того, в санкционный список попали 23 предприятия ВПК, электроники и машиностроения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вступлении в силу санкций в отношении Вооружённых сил России всех видов и против Главного управления Генштаба ВС РФ.