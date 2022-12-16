Киев, 16 декабря, 2022, 23:43 — ИА Регнум. По результатам визита украинской правительственной делегации в Париж были достигнуты договоренности на сумму около €1,5 млрд, сообщает пресс-служба кабинета министров Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

По его словам, только по итогам конференции «Солидарные с украинским народом», организованной по инициативе президентов Украины и Франции, было привлечено около €1 млрд.

«Часть — это оборудование, которое будет передано в ближайшее время для восстановления энергоинфраструктуры Украины», — сказал Шмыгаль.

Также был подписан ряд соглашений на более чем €530 млн на развитие цифровой сферы и быстрое восстановление инфраструктуры. Среди них — соглашение о поставках французских рельсов для «Укрзализныци» на сумму до €38 млн и меморандум между «Укравтодором» и французской компанией Matiere о поставках легкосборных мостов на сумму €25 млн.

Шмыгаль подчеркнул, что подписан меморандум с Международной финансовой корпорацией, согласно которому есть «чёткие перспективы» получения в ближайшее время $2 млрд на финансирование украинских банков, агросектора и малого и среднего бизнеса.

Украинский премьер отметил, что во время переговоров в Париже в центре внимания были три темы: ядерная безопасность, энергетика и ресурсы для восстановления Украины.

Напомним, что Шмыгаль 12–14 декабря находился с рабочим визитом во Франции.