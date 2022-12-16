Брюссель, 16 декабря, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Европейский союз ввел санкции против Вооруженных сил России, а также в отношении их видов и Главного управления Генштаба ВС РФ, 16 декабря сообщается в «Официальном журнале ЕС».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

В санкционный перечень внесены Воздушно-десантные войска, Силы специальных операций, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот и Сухопутные войска.

Кроме того, под ограничения попали Росгвардия и ее руководитель Виктор Золотов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша и Литва предлагают продлевать санкции ЕС против России один раз в год вместо практики делать это каждые шесть месяцев.

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