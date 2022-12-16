Исламабад, 16 декабря, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано 16 декабря на юго-востоке Афганистана, сообщило Пакистанское сейсмическое агентство.

Master Sgt. Andy Dunaway, U.S. Air Force Ландшафт Афганистана

Подземные толчки ощущали жители афганской столицы — Кабула. Они залегали на глубине 120 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря у побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,0.