Киев, 16 декабря, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Украина получит от Германии кредит на модернизацию энергетической системы страны, сообщает 16 декабря пресс-служба украинского правительства.

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Соглашение об этом заключено во время встречи в Киеве министра финансов Украины Сергея Марченко и главы компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого с послом Германии Анкой Фельдгузен.

Согласно подписанному соглашению, «Укрэнерго» получит под государственные гарантии Украины €32,5 млн кредитных средств от немецкого государственного банка KfW.

Финансирование будет направлено на модернизацию и автоматизацию 8 подстанций на юго-западе Украины, внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами и превращение их в высокотехнологичные автоматизированные объекты, соответствующие европейским стандартам.

В рамках встречи было также достигнуто соглашение об отсрочке долга правительства Украины банку KfW. В соответствии с ним погашение долга Украины по привлеченным кредитам KfW в рамках четырёх действующих проектов переносится с 2022—2023 на 2027–2031 годы.

Напомним, что киевский режим регулярно получает от стран ЕС средства на восстановление своей энергетики.