Вена, 16 декабря, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Правительство Австрии выделит киевскому режиму финансовую помощь в размере €5 млн для срочного ремонта энергетической инфраструктуры, 16 декабря сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на австрийские власти.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

Журналисты цитируют совместное заявление вице-канцлера республики Вернера Коглера и министра энергетики страны Леоноре Гевесслер, которая назвала предоставление указанной суммы «актом солидарности» с Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря канадский вице-премьер Христя Фриланд заявила, что Канада предоставит $115 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины.