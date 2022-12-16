Тбилиси, 16 декабря, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Адвокат Михаила Саакашвили обвинил высокопоставленных грузинских чиновников в покушении на жизнь экс-президента страны, сообщает 16 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Защитник Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, руководство пенитенциарной службы и медицинского департамента этой службы могут быть причастны к отравлению бывшего президента. Поэтому Хачапуридзе потребовал от Специальной следственной службы возбуждения уголовного дела по факту отравления Саакашвили. Он также обратился к парламенту страны с призывом на время расследования отстранить Брегадзе и руководство пенитенциарной службы от исполнения обязанностей.

Адвокат Саакашвили также посетовал на то, что в частную клинику «Вивамед», где содержится Саакашвили, до сих пор не поступило заключение экспертов о состоянии здоровья бывшего президента, и обвинил в этом затягивании министерство юстиции.

Напомним, что в выводах некоторых проведённых экспертиз указывается на то, что Саакашвили был отравлен. Грузинские власти категорически отрицают возможность отравления экс-президента.