Брюссель, 16 декабря, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Власти Европейского союза запретили покупать доли в компаниях из России, которые работают в сфере энергетики, 16 декабря сообщается в «Официальном журнале ЕС».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Запрет также распространяется на расширение уже имеющихся долей. Ранее ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций против России, в число которых входят указанные ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Федеральный совет Швейцарии объявил, что страна будет соблюдать антироссийские санкции Брюсселя.