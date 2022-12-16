Москва, 16 декабря, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Список иностранных агентов пополнился еще пятью лицами. В их число включены главный редактор женского онлайн-издания Wonderzine Юлия Таратута (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналист Дмитрий Любимов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), оппозиционный политик Наталья Грязневич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и предприниматель Дмитрий Давыдов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент) 1930

В список иноагентов (организаций, которые получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием) Министерство юстиции РФ также включило три организации: общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), АНО «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и самарскую общественную организацию ЛГБТ+ «Ирида» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).