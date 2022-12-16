Ереван, 16 декабря, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял прибывшего в Ереван главу разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Ричарда Мура. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Собеседники обсудили вопросы, связанные с процессами, происходящими в регионе Закавказья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пашинян и Мур также затронули темы, которые касаются региональной и международной безопасности.

Напомним, 14 декабря глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Нью-Йорке с госминистром по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Азии и ООН МИД Великобритании Тариком Ахмадом. Они также обсуждали вопросы безопасности в закавказском регионе.