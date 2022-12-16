Степанакерт, 16 декабря, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что народ республики будет достойно переносить физические лишения блокады, а также поблагодарил российских миротворцев за исполнение миссии. Данное обращение он разместил 16 декабря в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

«Мы высоко ценим предпринятые миротворцами сознательные шаги по смягчению гуманитарных проблем нашего народа. Мы продолжим нашу борьбу и никогда не будем инструментом давления на Российскую Федерацию или нанесения ущерба её репутации», — написал Арутюнян.

Он отметил, что в Нагорном Карабахе считают неприемлемой политику Азербайджана, направленную на принуждение армянского населения покинуть родную землю. Арутюнян подчеркнул, что именно действия Баку спровоцировали «освободительную борьбу» Арцаха.

Напомним, с 12 декабря прибывшие из Азербайджана активисты блокируют единственную трассу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. С 14 декабря российские миротворцы стали возить в Арцах гуманитарный груз. Протестующие пропускают эти колонны.