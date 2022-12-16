Симферополь, 16 декабря, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Восстановлено движение через Керченскую паромную переправу. С 20:00, после двухчасового перерыва, работа парома вновь разрешена, сообщили 16 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС по Краснодарскому краю.

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

«С 20:00 работа Керченской паромной переправы возобновлена в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около 18:00 работа Керченской паромной переправы была приостановлена. По сообщению МЧС Крыма, причиной стал сильный туман.

Ранее в Минтрансе РФ предупреждали о сильных ливнях и усилении ветра в районе Керченской паромной переправы и посоветовали всем, кто планирует поездку, следить за актуальной обстановкой на официальном сайте перевозчика.