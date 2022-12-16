Химки, Московская область, 16 декабря, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Суд арестовал начальника участка строительной компании «Дельта-строй», которая проводила работы в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки». Его подозревают в несоблюдении техники безопасности при оказании услуг, повлекшем возгорание в торговом центре города Химки, а также гибель человека. В Химкинском суде Москвы постановили арестовать задержанного до 9 февраля.

ГУ МЧС России по Московской области OBI после пожара

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Александра Макарова меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля», — говорится в решении суда.

Напомним, пожар в магазине OBI в торговом центре «Мега Химки» произошёл 9 декабря. В результате проведения сварочных работ от икры загорелись палеты с товаром, из-за чего пожар распространился на всю территорию магазина и погиб его сотрудник.

Ранее сообщалось, что по делу о пожаре в торговом центре в Химках задержаны три человека — все работники строительной фирмы.