Во Франции назвали пропагандой фото с места взрыва в «Русском доме» в ЦАР
Франция отвергла обвинение в причастности в покушении на главу «Русского дома» в ЦАР
Париж, 16 декабря, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Франция не имеет отношения к покушению на главу «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого. Все обвинения в адрес неё беспочвенны. Так прокомментировала ситуацию со взрывом посылки в Банги, которую получил Дмитрий Сытый, глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна.
Кроме того, она назвала пропагандой фотографию, снятую полицейскими на месте взрыва, на которой запечатлена записка «от французов» с призывом ко всем русским убираться из Африки.
«Это ложная информация и хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду», — приводит Франс-Пресс слова главы МИД Франции.
Напомним, 16 декабря глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый получил посылку, которая взорвалась при вскрытии. Его госпитализировали с серьезными ранениями. На месте взрыва была обнаружена записка, в которой Сытому адресовался призыв покинуть страну и содержались угрозы.
Как ранее сообщалось, в российском МИД осудили покушение на главу «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого. Ведомство распространило заявление, в котором целью этой акции названо стремление помешать деятельности «Русского дома» в Банги и «навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами».