Париж, 16 декабря, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Франция не имеет отношения к покушению на главу «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого. Все обвинения в адрес неё беспочвенны. Так прокомментировала ситуацию со взрывом посылки в Банги, которую получил Дмитрий Сытый, глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Кроме того, она назвала пропагандой фотографию, снятую полицейскими на месте взрыва, на которой запечатлена записка «от французов» с призывом ко всем русским убираться из Африки.

«Это ложная информация и хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду», — приводит Франс-Пресс слова главы МИД Франции.

Напомним, 16 декабря глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый получил посылку, которая взорвалась при вскрытии. Его госпитализировали с серьезными ранениями. На месте взрыва была обнаружена записка, в которой Сытому адресовался призыв покинуть страну и содержались угрозы.

Как ранее сообщалось, в российском МИД осудили покушение на главу «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого. Ведомство распространило заявление, в котором целью этой акции названо стремление помешать деятельности «Русского дома» в Банги и «навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами».