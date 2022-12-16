Вашингтон, 16 декабря, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Заместитель министра финансов Соединенных Штатов Америки Адевале Адейемо 16 декабря в статье для журнала Foreign Affairs заявил о намерении ведомства создать должность главного экономиста по санкциям.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как заявляет чиновник, такое решение было принято после процесса введения полотка цен на российскую нефть. В министерстве финансов посчитали полезным опыт совместной работы с командой экспертов по санкциям, экономистов и экспертов по финансовым рынкам.

«Основываясь на этом опыте, министерство финансов в настоящее время подбирает человека на пост главного экономиста по санкциям», — сказал Адейемо.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что военная помощь Нидерландов киевскому режиму достигла почти одного миллиарда евро.