Москва, 16 декабря, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России обратило внимание на то, что официальные представители Вашингтона сделали множество антироссийских и антикитайских заявлений на саммите США — Африка. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обнародованном 16 декабря на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В очередной раз Вашингтон демонстрирует свою неспособность к равноправному диалогу и чистоплотной конкуренции, а его заверения в свободе выбора африканских стран свидетельствуют о двойных стандартах», — говорится в заявлении.

Захарова отметила, что Россия остаётся солидарной странам Африки, несмотря на то, что Запад оказывает колоссальное давление. Представитель МИД РФ также подчеркнула, что партнёрство с Россией предполагает сотрудничество «без карательных мер и односторонних санкций, вмешательства во внутренние дела», а также на равных правах и взаимовыгодных условиях.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что лидеры стран Африки на саммите якобы выражали обеспокоенность спецоперацией России на Украине.