Лондон, 16 декабря, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Следы наркотиков были обнаружены в официальной резиденции глав МИД Великобритании Чивнинг-хаус летом, за несколько дней до того, как бывшая на тот момент министром иностранных дел Лиз Трасс выиграла в гонке за пост премьер-министра. Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники, белый порошок был найден после вечеринок, на которых присутствовали политические союзники Трасс.

(сс) Matthew Black Чивнинг-хаус

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Также собеседники издания утверждают, что наркотик был обнаружен и в официальной резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит во время лидерства Бориса Джонсона после двух вечеринок, которые проводились там в разгар пандемии. Газета отмечает, что сам Джонсон в этих вечеринках не участвовал.

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Представителя Джонсона удивили подобные заявления, а представитель Лиз Трасс назвал информацию в газете «ложной». В свою очередь представитель офиса премьер-министра указал, что Guardian «не предоставила доказательств для подтверждения этих заявлений».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон взял на себя ответственность за вечеринки, которые были организованы в правительственном офисе во время общенационального локдауна, введённого на фоне пандемии коронавирусной инфекции.