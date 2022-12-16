Тбилиси, 16 декабря, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Правительство Грузии выделило 1,5 млн лари (около $560 тыс.) на приобретение электрогенераторов для Украины. Об этом 16 декабря сообщает интернет-портал Netgazeti, ссылаясь на ответ пресс-службы грузинского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«АО «Государственная электрическая система Грузии» безвозмездно закупит различные типы генераторов для отправки на Украину», — сообщили журналистам.

Отмечается, что средства были выделены из государственного бюджета республики. Пока ещё не определено, где будут закупать генераторы.

Напомним, представители киевского режима неоднократно резко высказывались в отношении властей Грузии из-за их нежелания открыть «второй фронт» России. Также Киев обвинял Тбилиси в содействии обходу антироссийских санкций. Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в октябре заявил, что будет «спасать Грузию», «проецируя туда силу».