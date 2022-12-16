Загреб, 16 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Парламент Хорватии резко отклонил предложение присоединиться к миссии ЕС в поддержку украинских военных после нескольких часов жарких дебатов, отражающих глубокие разногласия между премьер-министром и президентом страны, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Предложение правительства Хорватии включало предоставление разрешения около ста украинским военнослужащим пройти обучение в стране в течение следующих двух лет, против чего выступил президент Зоран Миланович, являющийся верховным главнокомандующим хорватскими вооруженными силами.

Из 107 проголосовавших в 151-местном парламенте 97 поддержали предложение. Десять парламентариев проголосовали против. Депутаты от оппозиции заявили, что не хотят становиться заложниками политических разногласий высших руководителей.

«Участие в этой военной миссии — просто последовательное, принципиальное и рациональное решение Хорватии в рамках национальных интересов», — заявил перед голосованием премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, отвергнув критику в связи с нарушением правовых процедур.

Ранее Европейский союз согласился создать миссию военной помощи в поддержку Украины и назначил польского генерала руководить обучением. Президент Хорватии отказался рассматривать предложение правительства о присоединении к миссии военной помощи. Глава хорватского государства заявил, что страна не должна быть вовлечена в войну и что это предложение нарушит конституцию, поскольку в нем не разъясняется основание для объявления Украины союзником, учитывая, что она не является членом ЕС или НАТО. Затем правительство направило предложение в парламент, надеясь получить большинство голосов, необходимое для принятия решений по военным вопросам.