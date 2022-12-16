Москва, 16 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Законопроект, которым предусмотрены поправки необходимые для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в международных правах, внесли в Госдуму члены думского комитета по физической культуре и спорту по главе с Дмитрием Свищевым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Иван Шилов, ИА REGNUM Допинг

Ранее Свищев заявил, что после консультации с экспертами парламентарии внесут поправки, которые необходимы для того, чтобы привести российское законодательство в части борьбы с допингом в соответствие с требованиями Всемирного антидопингового кодекса. Тогда он обратил внимание на то, что «это технические вопросы».

Поправки предложены в статью 26 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», которая касается предотвращения допинга в спорте и борьбу с ним.

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