Москва, 16 декабря, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Погодные условия уже в ближайшие дни осложнятся практически на всей европейкой части России. Непогоду в выходные принесёт небольшой, но очень активный циклон. Об этом 16 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

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В беседе с ТАСС он добавил, что особенно сложная погода с метелями и снежными заносами будет в Московской, Владимирской, Рязанской, Брянской, Орловской и Курской областях. Ожидается сильный снег, метель, ветер до 15 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы.

По словам метеоролога, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

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По словам Вильфанда, в Тульской, Калужской и Ивановской областях, в северной половине ЦФО сложная погода с сильным снегом и метелью ожидается 18 декабря. В регионах Центрального Черноземья, кроме того, прогнозируется гололед и существует вероятность ледяного дождя в выходные.

Также ледяной дождь, добавил метеоролог, ожидается 18 декабря на юге Приволжского федерального округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росгидрометцентре резкое ухудшение погоды в ближайшие выходные пообещали москвичам.