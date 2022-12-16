Москва, 16 декабря, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Стоимость ингредиентов для приготовления салата оливье за последний год для граждан России выросла на 8,5% и составила 480 рублей. Об этом 16 декабря сообщается в общедоступных опубликованных материалах Федеральной службы государственной статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Салат оливье

По последним данным, стоимость приготовления «Сельди под шубой» выросла более чем на 5,5%. Отмечается, что инфляция по итогам ноября составила 11,98% в годовом выражении.

Рецепт салата оливье, на основе которого рассчитан ценовой эквивалент, включает в себя следующие ингредиенты: вареная колбаса (400 г), картофель (400 г), морковь (200 г), лук (100 г), зеленый горошек (380 г), маринованные огурцы (400 г), куриные яйца (4 шт.) и майонез (200 г).

Как передает ИА REGNUM, за последние 11 месяцев валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии упал на 4,7% и составил 175,1 миллиарда рублей.