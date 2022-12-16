Москва, 16 декабря, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 декабря вручил орден Мужества вдове погибшего при теракте сотрудника российского посольства в Кабуле Михаила Шаха, награждённого посмертно. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Сообщается, что глава ведомства встретился с семьёй погибшего.

«Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с вдовой, дочерью и сыном погибшего при теракте в Афганистане 5 сентября российского дипломата Михаила Шаха», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что 13 декабря Лавров встретился с вдовой и сыном погибшего в том же теракте российского дипломата Адыгжы Кужугета. Глава МИД выразил соболезнования родственникам погибших и отметил их патриотизм и преданность делу. Он подчеркнул, что они отдали жизни во благо России.

Напомним, 5 сентября в Кабуле, возле посольства России, боевик устроил взрыв, от которого погибли двое российских дипломатов.