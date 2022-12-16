Житомир, Украина, 16 декабря, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В Житомире в экстренном порядке остановили работу котельных. Об этом 16 декабря сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

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«Ситуация сложная, срочно останавливаем работу котельных города, чтобы пройти вечерний пик», ― написал глава городской администрации в соцсети.

Он отметил, что температура позволяет продержаться несколько часов, после этого котельные будут автоматически запущены.

«Также срочно снимаем с линий электротранспорт», ― указал Сухомлин.

Кроме того, по его словам, в городе также временно будут отключены некоторые объекты водоснабжения.

Добавим, что энергетическая компания «Укрэнерго» 16 декабря объявила на Украине чрезвычайную ситуацию. Как заявили в компании, в стране «произошла потеря более 50% потребления объединённой энергетической системы» якобы из-за российских обстрелов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. При этом в Минобороны России официальной информации о нанесении ракетных ударов по территории Украины в этот день не предоставляли.