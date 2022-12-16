Донецк, 16 декабря, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Киевские боевики в очередной раз обстреляли территорию города Донецка Донецкой Народной Республики из РСЗО БМ-21 «Град», сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, 16 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Факт обстрела по направлению село Тоненькое — Петровский район города Донецка был зафиксирован в 19:00 мск. Всего было выпущено 15 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Отмечается, что этот обстрел из «Градов» со стороны вооруженных сил Украины стал четвертым за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, после обстрела ВСУ центра Донецка с применением РСЗО БМ-21 «Град» повреждены десятки квартир многоэтажных жилых домов.