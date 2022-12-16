Амстердам, 16 декабря, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Нидерланды уже оказали киевскому режиму военной помощи почти на €1 млрд. Такую информацию, как сообщается на сайте минобороны страны, 16 декабря в палате представителей представила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.

Mil.gov.ua Т-72 ВСУ

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Она уточнила, что по состоянию на август общий объём помощи Киеву составлял €526 млн. На сегодня общая сумма оказанной военной помощи достигла €987 млн.

«Эта сумма также включает пакет военной поддержки на сумму €120 млн. К ним относятся танки Т-72, приобретённые совместно с Чехией и США. Также страна внесла €100 млн в Международный фонд для Украины», ― говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

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Оллонгрен добавил, что ещё €25 млн было предоставлено по линии НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, Нидерланды, Норвегия и Эстония скооперировались, чтобы передать киевскому режиму полевой госпиталь. Как уточнили в минобороны королевства, он состоит из нескольких контейнеров, в которых размещены отделение интенсивной терапии и операционная.