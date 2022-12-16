Калининград, 16 декабря, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В Калининградской области начались масштабные учения Балтийского флота с привлечением авиации и береговых войск, сообщила 16 декабря пресс-служба флота.

Пресс-служба Балтфлота Вертолёты Балтийского флота в Калининградской области

Согласно полученным данным, в военных учениях принимают участие экипажи более десяти надводных кораблей, катеров и судов, а также более 1,5 тысячи военнослужащих, свыше 50 единиц военной и спецтехники, самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

Согласно пресс-службе, в назначенное время экипажи выйдут из пунктов базирования и произведут развертывание сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач. Экипажи малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, базовых и рейдовых тральщиков отработают широкий спектр задач, включая противоминное обеспечение развертывания сил и противоподводно-диверсионную оборону при стоянке на рейде.

Экипажи, по сообщению пресс-службы, отработают ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению кораблей и авиации условного противника. Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» уничтожат морские цели на побережье Калининградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что некоторые жители Германии предпочитают проводить зиму в России ради экономии.

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