Взрыв произошел в многоэтажном жилом доме в Сургуте
Мэр Сургута сообщил о пострадавшем от взрыва на балконе квартиры
Сургут, Югра, 16 декабря, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Сургуте 16 декабря произошёл взрыв на балконе квартиры на девятом этаже. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Филатов.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Многоэтажка
«Пострадал один человек — собственник квартиры. У мужчины диагностированы ожоги лица и левой руки. Лёгкая степень», — написал градоначальник.
Он сообщил, что от взрыва выбило оконные рамы. Пожара не было, пострадавшего госпитализировали.
«По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность домашнего самогонного аппарата», — добавил мэр города.
Филатов отметил, что на место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Ситуация на контроле.