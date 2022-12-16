Сургут, Югра, 16 декабря, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Сургуте 16 декабря произошёл взрыв на балконе квартиры на девятом этаже. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Филатов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Многоэтажка

«Пострадал один человек — собственник квартиры. У мужчины диагностированы ожоги лица и левой руки. Лёгкая степень», — написал градоначальник.

Он сообщил, что от взрыва выбило оконные рамы. Пожара не было, пострадавшего госпитализировали.

«По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность домашнего самогонного аппарата», — добавил мэр города.

Филатов отметил, что на место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Ситуация на контроле.