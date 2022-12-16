Будапешт, 16 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что в стране выступают за скорейшее вступление Украины в Европейский союз.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее. Страны — члены [Евросоюза] должны оказать давление на Европейскую комиссию, чтобы ускорить решение этого вопроса», — цитирует Балаша Орбана издание Bloomberg 16 декабря.

При этом политик отметил, что в Будапеште намерены сохранить устоявшиеся отношения с Москвой.

Как передает ИА REGNUM, ранее венгерская газета Népszava сообщала, что сумма замороженных российских активов в Венгрии превысила 870 миллионов евро.