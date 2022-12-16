Вашингтон, 16 декабря, 2022, 19:06 — ИА Регнум. В Вашингтоне не заметили каких-то особых признаков усиления поддержки Белоруссией спецоперации России на территории Украины. Белоруссия и раньше всегда помогала своему союзнику, в том числе предоставляя свою территорию для размещения подразделений ВС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Такое мнение высказал 16 декабря в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя замеченное журналистами усиление военной мощи российской и белорусской армий на украинской границе.

«Нет принципиального развития в вопросе поддержки России со стороны Белоруссии», — считает Кирби.

Напомним, 3 декабря в ходе визита в Минск главы Минобороны России Сергея Шойгу и его встречи с главой минобороны РБ Виктором Хрениным был подписан протокол о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.