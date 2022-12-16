Кишинёв, 16 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов выделить Молдавии кредит в 100 миллионов евро на строительство и ремонт дорог. Об этом 16 декабря сообщается в Telegram-канале заместителя премьер-министра Андрея Спыну.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

«Подписан договор о финансировании с Европейским инвестиционным банком на сумму 100 млн евро для завершения и дальнейшей реализации проекта «Дороги Молдовы III», — говорится в распространенном сообщении.

По информации источника, средства будут направлены на восстановление дорог между Кагулом и Кантемиром и на строительство объезда на трассе Кишинёв — Комрат — Джурджулешты.

Как передает ИА REGNUM, ранее председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале сообщил о погашении задолженности компании перед российским Газпромом за поставки газа в период с ноября по декабрь.