Минск, 16 декабря, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии за 11 месяцев 2022 года снизился на 4,7% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Национального статистического комитета (Белстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Объём ВВП в текущих ценах составил 175,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января — ноября 2021 г», — говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс-дефлятор ВВП республики за отчётный период составил при сравнении с 2021 годом 116,6%. Производство сельхозпродукции в общем выросло на 3,5%, а производство промышленных товаров упало на 5,6%.

Напомним, госбюджетом Белоруссии предусмотрен рост ВВП по итогам 2022 года на 2,9%.