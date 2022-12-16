Донецк, 16 декабря, 2022, 18:55 — ИА Регнум. После обстрела киевскими боевиками центра Донецка с применением реактивных систем залпового огня «Град» есть повреждения в десятках квартир жилых домов. Об этом 16 декабря сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

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«Продолжает поступать предварительная информация о последствиях обстрелов Ворошиловского района из РСЗО БМ-21 «Град». По данным очевидцев, в самом начале проспекта Мира разрушен магазин, выбито остекление окон в десятках квартир, повреждены автомобили, стоящие на улице», ― написал глава городской администрации в телеграм-канале.

Также, по его словам, очевидцы сообщили о раненом мирном жителе.

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Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине дня 16 декабря в Донецке были зафиксированы новые обстрелы со стороны боевиков ВСУ. По данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Киева (СЦКК), по Куйбышевскому и Ворошиловскому районам было выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град». Огонь вёлся из района населённого пункта Тоненькое.

За 20 минут до этого военные киевского режима запустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка три снаряда калибра 155 мм.