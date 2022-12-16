Кишинёв, 16 декабря, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Газораспределительная компания Молдавии погасила задолженность перед российским Газпромом за поставки газа в ноябре и декабре, сообщил 16 декабря в телеграм-канале председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Gazprom.ru «Газпром»

Председатель правления «Молдовагаза» заявил, что компания выплатила ПАО «Газпром» $47,64 млн, рассчитавшись за поставленный в ноябре и декабре 2022 года газ.

«Это стало возможным в том числе благодаря выплаченной министерством труда и соцзащиты сумме компенсаций в размере около 363,46 млн леев ($18,6 млн)», — написал Вадим Чебан в социальной сети Telegram.

Ранее компания «Молдовагаз» не раз задерживала платежи и получала уведомление от Газпрома о возможном прекращении поставок. Погашение долга и своевременные платежи стали главными условиями, на которых ПАО «Газпром» согласилось в октябре 2021 года продлить на следующие пять лет контракт на поставку газа в Молдавию.

Как передавало ИА REGNUM, журналисты немецкого издания Focus сообщили, что Германия не сможет найти альтернативных поставщиков природного газа в ближайшие годы, кроме США, которые берут очень высокую плату за топливо.