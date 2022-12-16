Банги, 16 декабря, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Пресс-атташе посольства Российской Федерации Владислав Ильин 16 декабря в интервью РИА Новости сообщил о стабильно тяжелом состоянии главы «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

«Врачи сообщили, что его состояние стабильно тяжелое», — цитирует агентство Владимира Ильина. Ранее врачи больницы города Банги сообщали о контузии и высокой кровопотере Сытого.

Как передает ИА REGNUM, глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый пострадал утром 16 декабря в результате взрыва посылки, полученной от анонима.