Минск, 16 декабря, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник 16 декабря встретился с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым. В ходе встречи был обсужден предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Белоруссию, где состоятся переговоры на высшем уровне и на уровне МИД, сообщили во внешнеполитическом ведомстве РБ.

МИД Белоруссии Сергей Алейник на встрече с Борисом Грызловым

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также предстоящие контакты на высшем уровне и по линии внешнеполитических ведомств», — говорится в сообщении.

Встреча прошла в преддверии визита в Белоруссию президента РФ Владимира Путина, который намечен на 19 декабря. В ходе переговоров с главой дружественного государства Александром Лукашенко будут рассмотрены актуальные вопросы взаимоотношений между странами и международные вопросы.