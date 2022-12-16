Вашингтон, 16 декабря, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки признают Крым «территорией Украины», в связи с чем поддерживают право Киева проводить военные операции на территории полуострова. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту, устроенный киевским режимом

«Украинцы вправе решать, где они будут проводить операции … как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки», — заявил Джон Кирби в беседе с журналистами 16 декабря.

Однако он отметил, что попытки с украинской стороны захватить Крым чреваты последствиями применения ядерного оружия со стороны России.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.