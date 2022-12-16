Кирби: США признают за Украиной право проводить операции в Крыму
Вашингтон, 16 декабря, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки признают Крым «территорией Украины», в связи с чем поддерживают право Киева проводить военные операции на территории полуострова. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
«Украинцы вправе решать, где они будут проводить операции … как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки», — заявил Джон Кирби в беседе с журналистами 16 декабря.
Однако он отметил, что попытки с украинской стороны захватить Крым чреваты последствиями применения ядерного оружия со стороны России.
Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.