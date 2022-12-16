Рим, 16 декабря, 2022, 18:46 — ИА Регнум. В Италии умер звезда сербского и итальянского футбола Синиша Михайлович. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служа чемпионата Италии по футболу.

(сс) Roberto Vicario Синиша Михайлович

«Мы глубоко опечалены кончиной Синиши Михайловича, иконы футбола и жизни. Его безупречный класс футболиста и тренера, его сила и человечность — пример, который оставляет неизгладимый след в итальянском и мировом футболе», — говорится в сообщении.

Он скончался на 54-м году жизни.

В июле 2019 года Михайлович объявил, что болеет лейкемией. После лечения болезнь отступила, но весной 2022 года произошёл рецидив.

Напомним, Синиша Михайлович родился 20 февраля 1969 года. Сначала он играл за футбольные клубы Югославии и Сербии. С 1992 года играл в итальянских командах. Он стал трёхкратным чемпионом Югославии, двукратным чемпионом Италии, а также завоевал Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок.