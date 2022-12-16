Москва, 16 декабря, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Законопроект, который позволит снизить налоговую нагрузку на участников промышленных кластеров, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Документ направлен на установление нового режима работы промышленных кластеров и соответствующих мер государственной поддержки, в том числе обеспечение низкого уровня фискальной нагрузки на участников промышленных кластеров и предоставление им преференций по уплате страховых взносов, указано в сопроводительных материалах.

Законопроектом предусмотрено применение единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6% для участников промышленных кластеров, являющихся сторонами специальных инвестиционных контрактов, стороной которых является Российская Федерация, заключенных для реализации инвестиционных проектов по производству промышленной продукции.

Применение единого пониженного тарифа страховых взносов предусмотрено в отношении работников, занятых в инвестиционном проекте, в течение не более 7 лет в размере, не превышающем объем затрат на реализацию инвестиционного проекта, и предполагает раздельный учет выплат в пользу работников, занятых в инвестиционном проекте, и выплат другим работникам. При этом начало применения единого пониженного тарифа страховых взносов установлено законопроектом начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участник промышленного кластера заключил специальный инвестиционный контракт. В случае если специальный инвестиционный контракт заключен до того, как организация получила статус участника промышленного кластера, применение единого пониженного тарифа страховых взносов начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация получила статус участника промышленного кластера.