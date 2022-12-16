Вашингтон, 16 декабря, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах считают, что новая стратегия национальной безопасности Японии позволяет Токио и Вашингтону активнее сотрудничать в оборонной сфере. Об этом говорится в письменных заявлениях госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны страны Ллойда Остина, опубликованных 16 декабря.

Navy.mil ВМС США и Японии

В заявлении говорится, что стратегия Японии также отражает укрепление «основанного на правилах порядка». В США приветствуют новую стратегию нацбезопасности, стратегию нацобороны и план развития оборонного потенциала Японии.

«Стратегия Японии совпадает с нашей в признании укрепления связей со странами из числа единомышленников», — подчеркнул Энтони Блинкен.

Он заявил, что документы, принятые в Японии, «меняют возможности» Вашингтона и Токио по укреплению мира и защиты в Индо-Тихоокеанском регионе и по всему миру. В США одобряют планы Токио по наращиванию расходов на оборону. Блинкен также назвал Японию незаменимым партнером при решении самых острых проблем в сфере глобальной стабильности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на семинаре в Фонде Карнеги в Вашингтоне, заявил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы конкуренция с Китаем вылилась в конфликт.