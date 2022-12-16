Москва, 16 декабря, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Законопроект, упрощающий получение документов из Архивного фонда России, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

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Расширяются возможности граждан вне зависимости от места их проживания искать и получать для изучения документы Архивного фонда Российской Федерации.

Предполагается создание государственной информационной системы удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним (ГИС удаленного использования архивных документов), которая позволит создать в интернете удобный общедоступный сервис по использованию архивных информационных ресурсов.

Так граждане смогут выбрать наиболее удобный для них вариант: работать непосредственно в читальных залах архивов либо воспользоваться услугами ГИС удаленного использования архивных документов, указали авторы инициативы.

В правительстве отметили рост интереса граждан к документам из Архивного фонда.

Так, в 2010 году граждане посетили читальные залы архивных учреждений Российской Федерации 433 тыс. раз, а в 2019 году — 643 тыс. раз (рост — 48,5%). Количество пользователей читальных залов федеральных архивов в 2010 году составляло 95,8 тыс., а в 2019 году — 111 тыс. (рост — 15,8%). При этом следует отметить, что в настоящее время во многих читальных залах архивов не хватает мест для всех желающих посетителей в пиковые часы, указали в правительстве.

Системы удаленного доступа к архивным документам созданы или создаются в 20 регионах, отмечается в сопроводительных документах.

Согласно законопроекту, размер платы за предоставление услуги по удаленному использованию архивных документов в ГИС удаленного использования архивных документов, порядок и случаи ее взимания устанавливаются правительством. Сам поиск документов будет бесплатным.

Функции по эксплуатации данной ГИС будут возложены на федеральное казенное учреждение, подведомственное Росархиву, которое будет являться оператором системы.

Планируется интеграция ГИС удаленного использования архивных документов с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» («Госуслуги»).