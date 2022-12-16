В Днепропетровске снесли памятник Александру Пушкину
Памятник великому русскому поэту Пушкину снесли в Днепропетровске
Днепропетровск, Украина, 16 декабря, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В Днепропетровске снесли памятник классику русской литературы Александру Пушкину. Об этом 16 декабря сообщает издание «Днепр оперативный».
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«Снос памятников в [Днепропетровске] в рамках дерусификации и декоммунизации топонимов, связанных [с Россией] продолжается», ― говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
По словам заммэра города Михаила Лысенко, на очереди памятники Максиму Горькому, Валерию Чкалову и Александру Матросову.
Напомним, о намерении снести памятник Пушкину власти Днепропетровска заявили 6 декабря.
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Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Тульчине (Винницкая область) были снесены памятники Александру Пушкину и Александру Суворову. 13 декабря так называемая «Рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева» приняла решение о том, чтобы немедленно убрать бюст российского поэта Александра Пушкина и мемориальную доску советской писательнице Ванде Василевской с киевских улиц. По всей стране уже снесено более 30 памятников Пушкину.
Добавим, что в Киеве планируют демонтировать 296 памятников и досок.