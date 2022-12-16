Москва, 16 декабря, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Ввоз растениеводческой продукции из Боснии и Герцеговины приостановлен с 19 декабря по решению Россельхознадзора. Причина запрета — выявление в грушах, завезенных из этой страны, опасного объекта — коричнево-мраморного клопа (Halyomorpha halys), сообщили в пресс-службе ведомства.

Hectonichus Мраморный клоп

«Россельхознадзор с 19 декабря 2022 года запрещает ввоз в Россию подкарантинной продукции из Боснии и Герцеговины и происхождением из этой страны, но ввозимой по фитосанитарным сертификатам других государств», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре назвали вредителя, который обнаружен в грушах и из-за которого введен запрет на ввоз всей растениеводческой продукции из Боснии и Герцеговины, крайне опасным. Он является подкарантинным для России и стран — членов Евразийского экономического союза.