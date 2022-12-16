США продлили экспортные ограничения против авиакомпании «Белавиа»
США продлили санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа»
Вашингтон, 16 декабря, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Министерство торговли США продлевает на 180 дней действие санкций в виде экспортных ограничений в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба американского ведомства.
Anna Zvereva
Самолёт авиакомпании «Белавиа»
В минторге отметили, что компания продолжает использовать самолёты Boeing для своих рейсов, несмотря на запрет Вашингтона использовать их после начала Россией спецоперации по денацификации Украины.
Всем компаниям в мире запрещается обслуживать и ремонтировать для белорусской авиакомпании детали и оборудование, произведённые в США.
Напомним, экспортные ограничения против «Белавиа» были введены в июне 2022 года на 180 дней за использование Boeing.