Вашингтон, 16 декабря, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Министерство торговли США продлевает на 180 дней действие санкций в виде экспортных ограничений в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба американского ведомства.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании «Белавиа»

В минторге отметили, что компания продолжает использовать самолёты Boeing для своих рейсов, несмотря на запрет Вашингтона использовать их после начала Россией спецоперации по денацификации Украины.

Всем компаниям в мире запрещается обслуживать и ремонтировать для белорусской авиакомпании детали и оборудование, произведённые в США.

Напомним, экспортные ограничения против «Белавиа» были введены в июне 2022 года на 180 дней за использование Boeing.