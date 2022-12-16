Москва, 16 декабря, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Законопроект об автоматическом зачете уплаченных взносов на капитальный ремонт правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря. Инициатива внесена в рамках реализации постановления Конституционного суда РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Уточняется, с какого момента возникает обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в секции многоквартирного дома, введенной в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта либо ее актуализации, при том, что дом включен в нее ранее исходя из даты ввода в эксплуатацию другой его секции.

Пописывается, что в случае, когда ввод в эксплуатацию многоквартирного дома осуществляется поэтапно, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений соответствующего этапа строительства такого многоквартирного дома возникает по истечении срока, установленного органом государственной власти субъекта РФ, который исчисляется со дня актуализации региональной программы капитального ремонта в отношении такого многоквартирного дома в связи с вводом в эксплуатацию соответствующего этапа строительства многоквартирного дома.

Предусматривается, что суммы взносов на капитальный ремонт (включая начисленные и уплаченные ранее пени), излишне уплаченные на день вступления федерального закона в силу собственниками помещений в многоквартирном доме, ввод в эксплуатацию которого осуществляется поэтапно, автоматически подлежат зачету в счет взносов на капитальный ремонт при оплате будущих расчетных периодов.

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